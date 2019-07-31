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❤️ Шюррле в «Спартаке»

❤️ Шюррле в «Спартаке»
Eurosport

1 час назадОбновлено 17 мин. назад

Громкое приобретение для красно-белых.

Московский «Спартак» объявил об аренде полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Андре Шюррле.

28-летний немец проведет в Москве сезон-2019/20. По истечении срока аренды красно-белые выкупят игрока. Сумма, которую придется заплатить «Боруссии», ориентировочно равна 7 млн евро.

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  • Сезон-2018/19 Шюррле провел в аренде в «Фулхэме», за который забил шесть мачей в 25 матчах.
  • Вместе с «дачниками» Андре вылетел в Чемпионшип, после чего вернулся в «Боруссию».
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