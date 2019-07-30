Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал единичные ошибки арбитров в матчах трех первых туров РПЛ-2019/20.

«Судейство в первых турах всколыхнуло общественность. Это неприятно. Наше дело – оставаться в тени. К сожалению, мы вышли на первый план. Мы после каждого тура анализируем ошибки. Как правило это две причины: арбитр не готов физически или психологически. В каком направлении двигаться, мы знаем. После каждой игры с арбитрами ведется диалог, смотрим клипы, обсуждаем. Но у нас нет волшебной палочки, чтобы взмахнуть и сразу все исправить», – цитирует Егорова Sport24.

После трех туров единоличным лидером идет «Зенит», следом расположились «Ростов» и «Рубин».

На матче ЦСКА и «Локомотива» впервые в истории РПЛ был применен VAR.

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