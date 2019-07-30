«Чемпионат»: «Кристал Пэлас» предложил за Чалова 15 млн евро
Русских легионеров в Европе может стать больше.
Федор Чалов может сменить РПЛ на АПЛ.
По информации «Чемпионата», лучший бомбардир РПЛ-2018/19 интересен «Кристал Пэлас», который уже предложил армейцам 15 млн евро.
Возможно, причина интереса кроется в активной деятельности трансферного агенства, которое с весны этого года занимается карьерой Чалова.
Среди клиентов Base Soccer Agency уже есть Кайл Уокер, Эшли Янг, Дэнни Роуз, Андре Айю, Аарон Леннон, Лейтон Бейнс, Мохамед Эль-Ненни, а вот в списке претендентов на Чалова помимо «Кристал Пэлас» фигурируют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Монако», «Лацио» и «Валенсия».
- В первых трех турах РПЛ-2019/20 Чалов уже оформил 1+1.
- Трансферная стоимость форварда по оценке Transfermarkt составляет 16 млн евро.
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