«Спартак» не умеет продавать игроков. Отпустить Промеса, Зе Луиша и Фернандо за год – бред

За последний год «Спартак» максимально бесталанно избавился от трех лучших легионеров.

В августе 2018-го продали Куинси Промеса, уникального для РПЛ игрока, способного родить гол из пустоты – этим трансфером клуб жесточайше подставил Карреру, который не продержался без Антона и двух месяцев. Массимо имеет полное право винить в провале и боссов «Спартака» – Промес уехал в Испанию прямо перед дедлайном, поэтому шансов адекватно заменить его просто не было. В 2019-м такой спешки и внезапности уже нет, но расставания с Зе Луишем и Фернандо все равно абсурдны – кажется, никто не догадывается, в чем профит от этих сделок.

Зе ЛуишGetty Images

Логику «Спартака» понять действительно тяжело, особенно если сравнивать московские трансферы «на выход» с питерскими. Руководителей «Зенита» можно справедливо обвинять в том, что они слишком отчаянно удерживают важных игроков, но сине-бело-голубые хотя бы соблюдают четкие принципы.

Халк явно загрустил и захотел рубить космические деньги – клуб отпустил его и почти отбил исходные 60 млн евро. Гарая из России увезла истеричная жена – «Валенсия» покрыла «Зениту» все расходы на трансфер и зарплату аргентинца, да еще и насыпала немного сверху. Витсель получил азиатский зарплатный оффер, который «Зенит» бы точно не потянул – компромисс был невозможен. Кришито каждый год уламывали остаться, но проводили в «Дженоа», когда других сценариев не оставалось. Паредес – однозначно выгодная продажа: он уехал к топам, а питерцы эффективно вложились и взяли золото РПЛ.

«Спартак» действует по каким-то альтернативным методичкам. Там не думают ни о тренере, ни о фанатах, ни в целом о будущем. Вести переговоры местные функционеры (как старого созыва, так и Цорн) тоже явно не умеют: то ли просто нет желания, то ли всплывает риторика в духе «Это великий клуб, кто ты такой, чтобы пересматривать контракт. Не нравится – пошел вон».

Ни Промес (20 млн), ни Луиш (8,5 млн), ни Фернандо (15 млн) не сделали бюджет «Спартака» бездонным – в сумме их продажи вряд ли покрыли затраты (30,5 млн на всех) плюс зарплаты.

Фернандо, «Спартак»Getty Images

Никто из этих трех парней не перешел к настоящим грандам. Никто не ныл, что мечтает поскорее свалить из Москвы. Но главное – все трое были ключевыми футболистами красно-белых с абсолютно четкими задачами, функциями и скиллами. Периодически у них случались спады, но глобально они круто вписались в игру «Спартака»: Промес создавал и вонзал, Луиш боролся и скидывал, Фернандо чистил и исполнял стандарты. Получается, москвичи продали по вполне рыночным ценам элитных, адаптированных к России легионеров, чтобы заменить их непонятно кем.

Странный, нелепый, глубоко непрофессиональный ход. Частично понять можно только прощание с Фернандо (аукцион с Китаем – так себе перспектива), но Куинси и Зе «Спартак» точно отпустил зря – этим красно-белые признали, что находятся в европейской иерархии значительно ниже «Севильи» и «Порту». А как же гордость? А как же амбиции? Видимо, про них забыли.

Сомнительную трансферную тактику «Спартака» можно интерпретировать лишь одним образом. Распродавая лидеров, красно-белые боссы страхуют себя от ядерной критики. Теперь после очередных унижений снова можно плакать о чудовищных тратах конкурентов, жаловаться на финансовый фэйр-плей и бубнить о грядущей самоокупаемости. Кажется, оправдываться московскому руководству нравится больше, чем прокачивать переговорные скиллы и бороться за титулы сильнейшим составом.

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