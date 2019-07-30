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Медведев: «Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита». Перекосов не будет»
Завидовать бразильцу никто не будет.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не считает, что переход полузащитника «Барселоны» Малкома вызовет недовольство игроков, как в случае с трансфером Халка.
«Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита». В этом смысле перекосов не будет.
У нас сейчас в команде отличная сплоченная атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян. Есть сильные лидеры, такие как Иванович, Дзюба. Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольется в команду. Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдет.
Не надо забывать, что Халк после короткого периода, когда его приняли в штыки, потом стал полноценным членом команды, лидером, бомбардиром. А сейчас, я думаю, даже не нужен будет этот переходный период», – цитирует Медведева «Фонтанка».
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