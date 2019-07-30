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Карасев – об ошибках в пользу «Зенита»: «Они повлияли на игру. Приношу извинения «Оренбургу»

Карасев – об ошибках в пользу «Зенита»: «Они повлияли на игру. Приношу извинения «Оренбургу»
Eurosport

42 мин. назад

Судейство в первых турах чемпионата России оставляет большие вопросы.

Арбитр Сергей Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки, допущенные в матче чемпионата России против «Зенита».

«В матче третьего тура «Оренбург» – «Зенит» я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения «Оренбургу», а также всем болельщикам команды», – цитирует Карасева «Спорт-Экспресс».

  • Карасев ошибся с назначением пенальти в ворота «Оренбурга» и не поставил 11-метровый в ворота «Зенита» в конце матча.
  • «Зенит» выиграл со счетом 2:0.

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