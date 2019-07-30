Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал об Александре Самедове, который завершил карьеру футболиста.

«Самедова я называл просто Сэм. Работал с ним два года и могу сказать, что это настоящий профессионал. Он с уважением относился к выбору тренера и отдавал 100% себя команде. На мой взгляд, он был молчаливым лидером команды. Но, в первую очередь, он всегда был верным и честным человеком. Желаю всего самого хорошего ему и его семье», – цитирует Карреру Sport24.

«Что касается сравнений Самедова с кем-то из итальянских игроков, я никогда их не делаю. Это просто Самедов, великолепный футболист. Он смог бы сделать блестящую карьеру и в Италии. Взял бы я его в свой тренерский штаб? Конечно, да, он был бы отличным помощником. Также я вижу его спортивным или генеральным директором», – сказал Каррера уже в разговоре с «Чемпионатом».

Самедов выступал за «Спартак» с 2002-го по 2005-й и с 2017-го по 2018-й. С красно-белыми в 2017 году он стал чемпионом России.

Также он играл за «Локомотив», «Динамо», ФК «Москва» и «Крылья Советов».

«Каждый из вас навсегда в моем сердце». Самедов объявил о завершении карьеры

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