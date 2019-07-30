«Спартак» продал Луиса Адриано в «Палмейрас»

«Спартак» расстался с еще одним бразильцем. Вслед за продажей Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань», свинтил из Москвы и Луис Адриано.

32-летнего форварда принял бразильский «Палмейрас». Контракт с бывшим игроком красно-белых рассчитан на 4 года.

По информации Globo Esporte, «Спартак» сохранит 50% прав на игрока.

Трансферная стоимость Адриано по версии Transfermarkt – 5 млн евро.

На игрока также претендовал бразильский «Фламенго».

В составе «Спартака» 32-летний бразилец выиграл РПЛ и Суперкубок России.

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