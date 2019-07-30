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«Спартак» продал Луиса Адриано в «Палмейрас»
Минус еще один бразилец в РПЛ.
«Спартак» расстался с еще одним бразильцем. Вслед за продажей Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань», свинтил из Москвы и Луис Адриано.
32-летнего форварда принял бразильский «Палмейрас». Контракт с бывшим игроком красно-белых рассчитан на 4 года.
По информации Globo Esporte, «Спартак» сохранит 50% прав на игрока.
- Трансферная стоимость Адриано по версии Transfermarkt – 5 млн евро.
- На игрока также претендовал бразильский «Фламенго».
- В составе «Спартака» 32-летний бразилец выиграл РПЛ и Суперкубок России.
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