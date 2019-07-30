«Рубин» на церемонии представления новичков вынес картонную фигуру полузащитника Алексея Сутормина, который перешел в казанский клуб из «Оренбурга», но уже через несколько дней оказался в Зените».

Вынос картонного клона футболиста прошел под песню группы «ДДТ» «Это все», на заднем плане на экране показывались кадры тех немногих тренировок Сутормина в «Рубине».

Срок пребывания Сутормина в «Рубине» составил 10 дней.

Перед этим он подписал с казанцами 4-летний контракт.

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