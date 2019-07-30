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«Рубин» под песню «ДДТ» вынес картонную фигуру Сутормина на презентации новичков

«Рубин» под песню «ДДТ» вынес картонную фигуру Сутормина на презентации новичков
Eurosport

32 мин. назад

Это очень смешно.

«Рубин» на церемонии представления новичков вынес картонную фигуру полузащитника Алексея Сутормина, который перешел в казанский клуб из «Оренбурга», но уже через несколько дней оказался в Зените».

Вынос картонного клона футболиста прошел под песню группы «ДДТ» «Это все», на заднем плане на экране показывались кадры тех немногих тренировок Сутормина в «Рубине».

  • Срок пребывания Сутормина в «Рубине» составил 10 дней.
  • Перед этим он подписал с казанцами 4-летний контракт.

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