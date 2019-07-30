Полузащитник Фернандо, который перешел из «Спартака» в китайский «Бейцзин Гоань», попрощался с болельщиками московского клуба на русском языке.

«Привет, все болельщики «Спартака», спасибо за все три года, на протяжении которых я был здесь. Мне тяжело, потому что «Спартак» – моя семья. Конечно, тяжело говорить «до свидания». Время, которое я провел здесь, было хорошим. Я всегда буду болельщиком «Спартака». Вперед, «Спартак»!» – сказал Фернандо на видео в сторис инстаграм-аккаунта «Спартака».

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Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 года и выиграл с клубом чемпионский титул в 2017-м.

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