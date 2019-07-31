Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал работу клуба в межсезонье.

«Клуб потерял футболистов основного состава, которые определяли игру команды, я не знаю, как «Спартак» будет действовать дальше, – сказал Тихонов в разговоре с ТАСС. – Если у клуба были именно такие планы на трансферную политику, то надо будет смотреть на результаты в дальнейшем. Но сейчас трансферная кампания идет не в лучшую сторону и не приведет ни к чему хорошему. Это хорошо, что Бакаев – воспитанник «Спартака». Но играть в «Арсенале» и играть в «Спартаке» – это две большие разницы. В матче с «Сочи» он мне не понравился, в игре против «Ростова» неплохо выглядел в первом тайме. Там есть еще Мирзов, который тоже будет пытаться играть в основном составе, не факт, что ему это удастся.

«Нет никаких предпосылок для того, чтобы «Спартак» стал призером. Посмотрите на ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Краснодар», эти команды являются главными конкурентами красно-белых, и в данный момент они стабильнее и сильней».

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 годы и в составе московского клуба 8 раз стал чемпионом России.

В первых трех матчах сезона-2019/20 «Спартак» обыграл «Сочи» (1:0), потерял очки с «Ростовом» (2:2) и уступил «Тамбову» (0:2).

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