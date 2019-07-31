Защитник сборной Украины Евгений Хачериди станет футболистом ЦСКА.

32-летний центрбек согласовал условия контракта с московским клубом и скоро пройдет медосмотр, после чего подпишет нужные бумаги. Сумма зарплаты и длительность соглашения не называются. Об этом пишет Football.ua.

В ЦСКА Хачериди перейдет на правах свободного агента. Его последним клубом был греческий ПАОК, но защитник не закрепился в старте и провел лишь 11 матчей в сезоне-2018/19.

В августе 2018-го Хачериди в отборочном матче Лиги чемпионов со «Спартаком» показал щитки в цветах украинского флага и вызвал скандал.

В РПЛ уже играет один футболист сборной Украины. Ярослав Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит» и лишился места в национальной команде.

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