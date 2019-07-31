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У Миранчука новая подруга. Посмотри ее фото и угадай брата-счастливчика
Дарья Мельникова – не звезда «Папиных дочек», но важный человек в жизни игрока «Локомотива».
Один из братьев Миранчуков встречается с моделью Дарьей Мельниковой. Футболист и девушка не афишируют отношения – в их профилях всего одно совместное фото.
Но при этом у Дарьи много других увлекательных и приятных снимков, о которых мы не могли вам не рассказать.
Правильный ответ: это девушка Антона Миранчука.
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