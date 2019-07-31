«У нас все только начинается!» Русская девушка Адриано летит с ним в Бразилию
Екатерина решительно ответила сразу всем подписчикам.
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано покидает Россию вместе с русской герлфренд – Екатериной Дорожко. Девушка прокомментировала переход бразильца в «Палмейрас» в инстаграм-сториз.
«Отвечаю всем и сразу, мы улетаем вместе. Хватит писать мне о том, что наша сказка закончилась. У нас все только начинается!» – написала Екатерина.
Также она показала, как ест ложкой черную икру. Публикация подписана словами «За Бразилию».
- 32-летний Адриано подписал с «Палмейрасом» четырехлетний контракт.
- В составе «Спартака» он выиграл РПЛ и Суперкубок России.
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