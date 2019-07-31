Летом 2013-го молодой немецкий вингер находился в шаге от статуса звезды европейского футбола: провел два сильных сезона за «Байер», дебютировал в сборной, восхитил фанатов Бундеслиги дикими лонгшотами. Андре Шюррле понял, что пора в топ-клуб: борьба за зону ЛЧ в чемпионате Германии не выведет тебя на следующий уровень.

Трансфер в «Челси» казался идеальным вариантом. Шюррле подходил для прямолинейного футбола Моуринью, продавливал защитников на скорости и не боялся бить издали. Он переехал в Лондон за 21 млн евро и поучаствовал в первом этапе формирования новой команды Особенного. В сезоне-2013/14 «Челси» не боролся за титул, но Шюррле был доволен дебютом: он забил будущему чемпиону «Манчестер Сити», сделал хет-трик в дерби против «Фулхэма» и вывел команду в полуфинал ЛЧ голом против «ПСЖ».

На чемпионате мира взлет продолжился. После разгрома Бразилии в полуфинале и ассиста на победный гол Гётце против Аргентины фанаты «Челси» представили, как в новом сезоне Шюррле с Оскаром и Азаром поставит на колени АПЛ. Но осенью что-то пошло не так. В октябре Андре почувствовал недомогание – после недели постельного режима выяснилось, что немец заработал сальмонеллез. Бактерии в блюде из курицы вывели Шюррле из строя физически и психологически.

Андре Шюррле, «Челси»Getty Images

Внезапно немец потерял уверенность – ему казалось, что из-за слабости после болезни Моуринью в него больше не верил. «Второй год в «Челси» получился очень трудным, – вспомнил Шюррле. – Я очень ослаб из-за болезни. Меня не было где-то три недели, а когда я вернулся, почти не имел шансов проявить себя. Тренер хотел, чтобы я остался, но я не чувствовал полной поддержки». На самом деле Жозе все еще ценил Шюррле, болезнь лишь вскрыла неуверенность самого игрока.

Андре отыграл недостаточно матчей для медали, но Особенный настоял, чтобы немца тоже наградили. Он сообщил игроку приятную новость по телефону в конце сезона – к тому моменту Шюррле уже не играл за «Челси». Зимой он сбежал от давления, соперничества с Виллианом и плохого самочувствия в родную Германию – «Вольфсбург» с радостью отдал за чемпиона мира 24 миллиона евро.

Шюррле до сих пор вспоминает первый сезон в «Челси» и доказывает, что его карьера в Лондоне не закончилась провалом. Но факт в том, что он так и не стал важным игроком в топ-клубе – 41 матч в чемпионате (из них больше половины с замены) никак не назвать выдающимся результатом, а реакция на трудности подорвала его репутацию. Против автобуса аутсайдеров ему не хватало выдумки, а против топов – стабильности.

Сальмонеллез показал слабую ментальность игрока. Он оправдывал кризис в «Челси» долгим восстановлением из-за субтильного сложения, но настолько тяжело пережил болезнь, что отказался от мяса. Вегетарианство – сомнительный способ улучшить физическую форму. «Я очень худой, и если я теряю четыре-пять килограммов, у меня уходит долгое время на восстановление сил, – объяснил немец. – С тех пор я никогда больше не ел курицу».

Несколькими яркими перфомансами в «Вольфсбурге» Андре заслужил еще одну возможность в большом клубе. Помог Томас Тухель – тренер ценил Шюррле по «Майнцу» и пригласил в «Боруссию». Игрок с радостью согласился и вроде бы сохранил в «Дортмунде» сильные качества, но снова не поборол главный недостаток – неуверенность.

Андре Шюррле, «Боруссия Дортмунд»Imago

Даже хрустальный Ройс и больной Гётце выглядели убедительнее Шюррле – физическая форма Андре разочаровала с первого матча за новый клуб. Для «Боруссии» после ухода Мхитаряна, Хуммельса и Гюндогана чемпион мира Шюррле стал имиджевым трансфером, но болельщики быстро поняли, что клуб бессмысленно потратил 30 миллионов. Новичок долго восстанавливался от постоянных травм и совсем расклеился, когда раскрылись Палисик и Дембеле.

К концу сезона-2017/18 боссы «Боруссии» полностью разочаровались в Шюррле и пристроили его в «Фулхэм» в надежде, что борьба за выживание в АПЛ взбодрит немца. Аренда произвела противоположный эффект: как и в предыдущих клубах, Андре отметился лишь парой красивых голов. В новом сезоне Шюррле точно не ждут в Дортмунде, а слабая форма игрока сделала самым привлекательным вариантом для него аренду в «Спартак».

Формально даже один год с Шюррле – успех для клуба Федуна и РПЛ: чемпионат получит известного титулованного игрока с европейским бэкграундом. Но опыт предыдущих команд немца показал, что он последний, кто поможет развалившемуся «Спартаку». Делать ставку на Шюррле из-за ассиста в финале ЧМ пять лет назад так же глупо, как считать Эдера звездой за гол Франции на Евро. Андре не выдержал давления в «Челси» и провалил конкуренцию в «Боруссии» – не помогли ни аренды в маленьких клубах, ни уважающий его тренер.

Со скидкой на масштабы РПЛ к «Спартаку» приковано то же внимание, что к топ-клубам в Англии и Германии. Клуб постоянно сотрясают скандалы и перестройки – при неразберихе с составом и управлением нельзя ожидать от Шюррле внезапного преображения. Возможно, он еще раскроется у тренера-психолога, который тонко чувствует характеры игроков и разрабатывает индивидуальный подход к каждому.

В Москве сложилась противоположная ситуация – Кононов не пользуется авторитетом у футболистов, руководство распродает звезд, болельщики презирают коуча и считают дни до отставки. Если Моуринью и Тухель не вселили в Шюррле уверенность, это точно вряд ли сделает растерянный Олег. «Спартак» выступит лишь декорацией для повторения предыдущих достижений и ошибок Андре – он наверняка забьет несколько эффектных мячей и испарится до мая, чтобы затем опуститься на новую глубину футбола.

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