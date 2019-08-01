Глава совета директоров группы компаний «Альфа-Банк», член совета директоров московского «Спартака» Петр Авен прокомментировал стоимость красно-белого клуба.

– Не стоит «Спартак» миллиард евро или долларов?

– Команда вообще теряет деньги. Вы вкладываете каждый год 100 миллионов долларов. Сколько она вообще стоит?

– Видимо, бесплатно?

– Ну, почему. Знаете, была такая поговорка: «Советская медицина бесплатна, но большего она не стоит». Понимаете? Вот это то же самое, – сказал Авен в эфире одного из платных спортивных телеканалов.

«Спартак» летом 2019-го продал футболистов на 33 миллиона евро. Доходы москвичей в это межсезонье составили 22,925 млн евро.

Состояние Авена русская версия журнала Forbes оценивает в 5,2 млрд долларов, он занимает 21-е место в списке богатейших бизнесменов страны.

«Спартак» не умеет продавать игроков. Отпустить Промеса, Зе Луиша и Фернандо за год – бред

Качай приложение Eurosport для iOS или Android