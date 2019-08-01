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Авен: «Спартак» теряет деньги, вы вкладываете каждый год 100 млн долларов»
Но красно-белые же заработали почти 23 млн евро.
Глава совета директоров группы компаний «Альфа-Банк», член совета директоров московского «Спартака» Петр Авен прокомментировал стоимость красно-белого клуба.
– Не стоит «Спартак» миллиард евро или долларов?
– Команда вообще теряет деньги. Вы вкладываете каждый год 100 миллионов долларов. Сколько она вообще стоит?
– Видимо, бесплатно?
– Ну, почему. Знаете, была такая поговорка: «Советская медицина бесплатна, но большего она не стоит». Понимаете? Вот это то же самое, – сказал Авен в эфире одного из платных спортивных телеканалов.
- «Спартак» летом 2019-го продал футболистов на 33 миллиона евро. Доходы москвичей в это межсезонье составили 22,925 млн евро.
- Состояние Авена русская версия журнала Forbes оценивает в 5,2 млрд долларов, он занимает 21-е место в списке богатейших бизнесменов страны.
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