Капитан московского «Локомотива» и вратарь сборной России Гилерме прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Спартак».

«Предложения были не только от российских команд, но из Европы – Турция, Италия, Испания. Но я изначально хотел остаться здесь. Уже говорил: моя мечта – завершить карьеру в «Локомотиве».

Разговоры о согласованном контракте со «Спартаком» – это все бла-бла-бла. «Согласовал контракт», «просил три миллиона», «пять миллионов» – это все неправда.

Между мной и руководством «Спартака» никаких переговоров не было. Предложения, о которых я сказал, между собой обсуждали клубы.

Я готов повторить, что никогда не перейду в «Спартак». Я ведь сдержал слово! Хочу играть в России за одну команду, мечтаю завершить карьеру в «Локомотиве». В «Спартак» не перейду», – заявил Гилерме в интервью Sport24.

19 июля 33-летний голкипер продлил контракт с «Локо» на три сезона. Действующее соглашение действует до декабря 2019 года.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.

Гилерме остался в «Локо» и правильно сделал. От этого шага выиграют все стороны

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