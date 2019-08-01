Анна Шарипова – жена чемпиона мира-2014 Андре Шюррле. Она работает моделью и родилась в Казахстане. Они тайно поженились в декабре 2018 года, об этом стало известно лишь спустя два месяца. В апреле 2019-го Анна родила футболисту дочь Кайю, из-за этого Андре начал учить русский язык, чтобы разговаривать на нем с женой и ребенком.

Наверняка русскоязычная среда и удобство семьи стали главным фактором в переходе Шюррле в «Спартак», и без подруги из Казахстана никакого трансфера бы не было. Посмотрите, кому красно-белые обязаны приобретением из «Дортмунда».

Андре Шюррле перешел в «Спартак» в годичную аренду с правом выкупа. Дортмундская «Боруссия» получит за футболиста 1 млн евро.

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