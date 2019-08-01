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Матч «Спартак» – «Динамо» не перенесут с 3 августа из-за акций протеста
Все состоится по расписанию.
Мэрия Москвы отказалась от переноса матча «Спартака» и «Динамо» в четвертом туре РПЛ.
«Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 3 августа на «Открытие Арене» в 19:00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется», – заявил вице-мэр Москвы по вопросам региональной безопасности и информполитики Александр Горбенко. Его цитирует агентство «Р-Спорт».
- Вчера, 31 июля, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин сообщил, что МВД настаивала на переносе футбольного матча из-за акций протеста в Москве. У полиции не хватало сотрудников для безопасности обоих крупных событий в столице России.
- Позднее источники РБК в силовых структурах сообщили, что после переговоров с правоохранительными органами и обоими московскими клубами Российская Премьер-лига также не поддержала перенос игры на другую дату.
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