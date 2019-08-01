3 года назад Малкома не взяли бы в «Зенит» из-за цвета кожи. Почему все изменилось

Прекрасно помню, как впервые попал на «Петровский»: шел 2006 год, и мама очень долго не отпускала нас с отцом на «Зенит». Ее аргументы звучали убедительно: будет толпа, давка, фанаты передерутся, вас заденет, да зачем это нужно, да лучше посмотреть по телевизору. Но телик меня к тому моменту уже достал, поэтому я выпросил поход на самый травоядный матч лета – против «Шинника». Разумеется, все прошло максимально спокойно, но я все равно оценил, как круто «Петровский» подзаряжает команду.

Если кто-то не застал старый стадион «Зенита», рассказываю: эта локация шикарно провоцирует выплеск тестостерона. Болельщики выходили со «Спортивной», крайне медленно двигались к узкому мосту, а там движение вообще замирало. Людей это одновременно будоражило и нервировало, поэтому до арены все доходили уже разгоряченные. Внутри – тоже полнейшая жесть, потому что «Петровский» – древний бетонный стадион с беговыми дорожками, первобытной инфраструктурой (туалеты – за железными заборами вне чаши) и средненькой вместимостью (чуть больше 20 тысяч зрителей).

Стадион «Петровский» во время матча «Зенит» – «Монако»Eurosport

Ситуацию объективно спасали именно фанаты. Самые преданные парни и девчонки брали копеечные места за воротами, проносили и жгли файера (плевать на правила), в любую погоду стояли раздевались по торсу (безо всяких крыш) и были настоящими хозяевами этой арены. Как только сине-бело-голубые пропускали, раздавалось оглушительное «Мы верим в тебя, «Зенит», а древний стадион как будто начинал вибрировать. Даже опытные легионеры в каждом интервью признавались, как их шокировала такая поддержка – фаны действительно роскошно нагнетали атмосферу и заставляли гостей ощущать себя предельно неуютно.

Клубу было даже необязательно собирать аншлаг, чтобы морально задавить соперников – вираж и заполненные сектора напротив (четвертый и пятый) справлялись и без тех, кто выбирал центральные трибуны. С одной стороны, такая полуживотная агрессия принесла «Зениту» кучу очков с теми, кто не выдерживал шума и плыл под давлением. С другой стороны, проблем тоже хватало.

Чувствуя свою незаменимость, фаны вели диалог с руководством с позиции силы, а средневековый лозунг «В цветах «Зенита» нет черного» казался заповедью, которую элементарно опасно нарушать. Например, в 2009-м товарищеский матч молодежек России и Италии запомнился баннером «Балотелли, ты нам не нужен» (шли разговоры о трансфере Марио), в 2011-м Роберто Карлосу показали банан, а в 2013-м Диарра слышал уханье во время каждого касания мяча. Классика.

банан карлосOther Agency

При этом «Зениту» надо отдать должное – там правда пытались хоть как-то исправить ситуацию. Самым простым выходом был трансфер элитного легионера, но Зе Роберто сорвался еще в середине нулевых. Потом подписали не слишком светлого Бруну Алвеша, и фанаты начали копаться в оттенках темного. Дальше случились Халк, Витсель и Рондон, но и их кожу придирчиво исследовали с помощью палитры.

Самое удивительное, что по отдельности никто из резидентов виража не мог логически объяснить, в чем проблема тех же афроамериканцев. «Ну, так принято, раньше ведь играли без них и нормально все было», – говорили одни. «Пусть москвичи их покупают, мы обойдемся славянами», – добавляли другие. «Хм, ну, если правда сильного лега привезут, то посмотрим, а вот обезьяны с пальм нам не нужны», – рассуждали третьи.

В 2011-м «Зенит» даже заказал Noize MC антирасистский клип, но он не спас от выхода легендарного манифеста «Селекция 12». «Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба и ничего больше», – прямая цитата из того важного документа, который очень четко отражает дух того времени. «Мы вроде бы не против, но лучше не надо», – примерно так фанаты сформулировали свои желания.

Самый характерный сюжет эпохи «Петровского» – май 2014-го, та самая игра с «Динамо», когда вираж спустился и встал прямо за воротами, а игру поначалу даже не останавливали. Все, кто отвечал за безопасность, молились, чтобы ребята прыгали на беговой дорожке до финального свистка, но все закончилось трипом на поле. Повезло, что в этой истории пострадал только нос Граната – безумная толпа была готова смести на своем пути кого угодно.

Фанаты «Зенита»AFP

Все изменил переезд на Крестовский. Если раньше на футбол ходили реальные берсерки, готовые мокнуть под ливнем, мерзнуть под ветром, грызть горячую кукурузу (главное блюдо «Петровского») и скандировать любую дичь, то теперь все иначе. «Зенит» пожертвовал воинственной негостеприимностью ради рациональной адекватности – и правильно сделал. Самых отмороженных фанатов навсегда выдворили с виража, а с самыми принципиальными нашли компромисс (это видно по дружелюбной тональности баннеров).

В итоге удалось расправиться и с абсолютно диким тезисом о черном в цветах «Зенита». Сейчас даже минимальная агрессия в адрес темнокожих футболистов размывается в масштабах стадиона. Трудно оставаться убежденным расистом (или, окей, приверженцем древних традиций), когда десяткам тысяч болельщиков вообще плевать, какого цвета кожа у нового легионера – главное, чтобы парень бился за команду.

Зимой «Зенит» подписал загорелого Барриоса – ноль протестов и заслуженные аплодисменты за убийственную игру в опорной зоне. Теперь придет бразилец Малком, и можно не сомневаться: его обязательно встретят как сине-гранатового, а не как черного.

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