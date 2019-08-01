Московский «Локомотив» перед стартом в Лиге чемпионов может купить у «Зенита» Луку Джорджевича.

Агент игрока, Игорь Глушевич, уже подтвердил возможность такого развития событий в интервью Sport24: «Да, действительно, такой вариант возможен. Правда, никто из «Локомотива» со мной не связывался».

Высказался о перспективах черногорца в «Зените» и Сергей Семак: «Джорджевич может равноценно сыграть на нескольких позициях. Кто-то из игроков хочет играть, кто-то готов сражаться за место в составе. Гарантированного места в основе нет ни у кого».

В прошлом сезоне 25-летний Джорджевич сыграл 27 матчей за тульский «Арсенал» (аренда) и заколотил девять мячей.

Transfermarkt оценивает игрока в четыре миллиона евро.

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