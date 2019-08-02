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«Спартак» подписал сына Хенрика Ларссона
Красно-белые заработали на вход.
Московский «Спартак» объявил о седьмом летнем приобретении. Новичком москвичей стал Йордан Ларссон – сын знаменитого шведского нападающего Хенрика Ларссона.
Красно-белые выкупили 22-летнего форварда у «Норчепинга» и подписали с ним контракт. Сумма компенсации за игрока и срок контракта не разглашаются. Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Йордана 4 млн евро, а сам игрок заработает в Москве 1,1 млн евро за сезон.
- Помимо Ларссона «Спартак» приобрел Эсекьеля Понсе, Николоза Тутателадзе, Резиуана Мирзова, Андреа Романьоли и Малкома Баду, а заодно взял в аренду Андре Шюррле.
- В прошлом сезоне красно-белые заняли пятое место в РПЛ и выступят в Лиге Европы.
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