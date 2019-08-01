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«В Испании покомфортнее будет». Червиченко рассказал, как Рамос отказал «Спартаку»
Эх, Серхио, ты многое потерял.
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что приглашал в московский клуб испанского защитника Серхио Рамоса, который сейчас выступает за мадридский «Реал».
«Никогда не рассказывал, но мы интересовались этим терминатором из «Реала» – Серхио Рамосом. Я узнал, что контракт заканчивается, попросил узнать, что там и как. Его представители сказали, что нет, что в Испании им покомфортнее будет», – цитирует Червиченко Sports.ru.
- Червиченко занимал пост президента «Спартака» до лета 2004 года.
- Рамос в то время выступал за «Севилью».
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