Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что приглашал в московский клуб испанского защитника Серхио Рамоса, который сейчас выступает за мадридский «Реал».

«Никогда не рассказывал, но мы интересовались этим терминатором из «Реала» – Серхио Рамосом. Я узнал, что контракт заканчивается, попросил узнать, что там и как. Его представители сказали, что нет, что в Испании им покомфортнее будет», – цитирует Червиченко Sports.ru.

Червиченко занимал пост президента «Спартака» до лета 2004 года.

Рамос в то время выступал за «Севилью».

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