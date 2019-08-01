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Появилось видео с камер наблюдения «Ростов-Арены», на котором ОМОН избивает фанатов «Спартака»

Появилось видео с камер наблюдения «Ростов-Арены», на котором ОМОН избивает фанатов «Спартака»
Eurosport

20 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Агрессия абсолютно необъяснима.

В интернете появилась видеозапись с камер наблюдения «Ростов-Арены», транслирующая инцидент с участием омоновцев и фанатов «Спартака» после матча второго тура чемпионата России.

На видео болельщики спокойно стояли на выходе с сектора, когда в толпу ворвалась цепочка сотрудников ОМОНа, которые стали избивать людей. Один из омоновцев пинал ногой лежащего на полу человека.

  • Матч «Ростова» и «Спартака» закончился вничью – 2:2.
  • После игры болельщиков красно-белых задержали в подтрибунке более чем на 45 минут, давка привела к силовому столкновению с правоохранительными органами.

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