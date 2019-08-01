В интернете появилась видеозапись с камер наблюдения «Ростов-Арены», транслирующая инцидент с участием омоновцев и фанатов «Спартака» после матча второго тура чемпионата России.

На видео болельщики спокойно стояли на выходе с сектора, когда в толпу ворвалась цепочка сотрудников ОМОНа, которые стали избивать людей. Один из омоновцев пинал ногой лежащего на полу человека.

Матч «Ростова» и «Спартака» закончился вничью – 2:2.

После игры болельщиков красно-белых задержали в подтрибунке более чем на 45 минут, давка привела к силовому столкновению с правоохранительными органами.

«Спартак» обратился в прокуратуру после избиения фанатов ростовским ОМОНом

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