Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уверен, что поле стадиона «Газпром-Арена» будет готово к матчу с «Краснодаром» после концерта немецкой группы Rammstein.

«Если бы не были уверены в том, что успеем подготовить стадион к игре, концерт и матч не проводились бы впритык. Весь график работ согласован со всеми участниками, инженерно-техническими службами. Команда группы Rammstein знает, что ей делать – мы оказываем необходимое содействие, чтобы она как заехала, так и уехала.

На концерт я обязательно пойду. Я уже встречал представителей команды Rammstein и пригласил посетить футбольный матч, если кто-то останется после выступления», – цитирует Медведева ТАСС.

Концерт начнется 2 августа в 19:30, матч «Зенита» и «Краснодара» запланирован на 21:00 3 августа.

На матче будет использоваться VAR.

РФС поставил тройку газону «Открытие Арены». Во всем виноват концерт Эда Ширана

Качай приложение Eurosport для iOS или Android