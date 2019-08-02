Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин мило пообщался с пресс-службой клуба в инстаграме.

50-летний Карпин выложил фото фигурки в виде самого себя и пообещал подписчикам подарок за самый креативный комментарий. Самый первый был оставлен с аккаунта «Ростова»: «Валерий Георгиевич, мы думали, что самой креативной пресс-службе подарок достанется вне конкурса».

«Вам вне конкурса достанется ******** [люлей]», – ответил Валерий Георгиевич. Почитать его комментарий в оригинале можно здесь.

После трех туров РПЛ «Ростов» занимает второе место, на два очка отставая от «Зенита».

3 августа команда Карпина сыграет в гостях с «Уралом».

Карпин: «Слышал про сравнение с Клоппом. Ну и? Может, Клопп на Карпина похож?»

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