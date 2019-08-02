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Карпин – пресс-службе «Ростова»: «Вам вне конкурса достанется ******** [люлей]»
Валерий Георгиевич как всегда на своей волне.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин мило пообщался с пресс-службой клуба в инстаграме.
50-летний Карпин выложил фото фигурки в виде самого себя и пообещал подписчикам подарок за самый креативный комментарий. Самый первый был оставлен с аккаунта «Ростова»: «Валерий Георгиевич, мы думали, что самой креативной пресс-службе подарок достанется вне конкурса».
«Вам вне конкурса достанется ******** [люлей]», – ответил Валерий Георгиевич. Почитать его комментарий в оригинале можно здесь.
- После трех туров РПЛ «Ростов» занимает второе место, на два очка отставая от «Зенита».
- 3 августа команда Карпина сыграет в гостях с «Уралом».
Карпин: «Слышал про сравнение с Клоппом. Ну и? Может, Клопп на Карпина похож?»
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