Малком прогулялся по Питеру и выложил в сторис фото с Невского. Трансфер в «Зенит» все ближе
Изучает главные туристические места города.
Атакующий полузащитник «Барселоны» Малком накануне прилетел в Санкт-Петербург – видимо, чтобы закончить трансфер в «Зенит».
Бразилец выложил в сторис фотографию прогулки по вечернему Невскому проспекту города.
- Сумма сделки составит 40 млн евро, еще 5 млн прилетят «Барсе» бонусами. Сам же футболист будет получать 6,5 млн евро за сезон.
- Правда, после Барселоны Малкому придется привыкать к другой погоде. Вчера температура в Питере застыла на отметке в +16 градусов.
3 года назад Малкома не взяли бы в «Зенит» из-за цвета кожи. Почему все изменилось
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