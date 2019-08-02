Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле дал первый комментарий после перехода в московский клуб.

«Российский футбол неплохо освещается в Европе, в том числе в Германии. Российские клубы выступают в Лиге чемпионов, ваша сборная весьма успешна. Кроме того, здесь прошел чемпионат мира. Но теперь мне очень интересно узнать страну еще лучше.

Стадион – просто супер. К тому же на табло, когда я вышел на поле, запустили видеоролик с моими голами за сборную. Вообще меня очень тепло приняли. Уже не терпится выйти на поле в форме «Спартака» в официальном матче и показать себя. В «Спартаке» все на уровне! Арена, люди, которые здесь работают и встретили меня. Сейчас жду возможности познакомиться с командой, увидеть болельщиков на заполненных трибунах. Будет круто, не сомневаюсь.

Главный соперник «Спартака»? Наверное, «Зенит». И кто-то из Москвы, конечно. «Динамо»? А, ЦСКА. Что ж, обещаю как следует изучить историю «Спартака», узнать о легендах клуба прошлых лет. Надеюсь, сыграю не в одном дерби. Буду биться изо всех сил! В том числе для того, чтобы снова забить ЦСКА и порадовать болельщиков», – сказал Шюррле официальному сайту красно-белых.

Шюррле забивал ЦСКА за «Вольфсбург» в Лиге чемпионов в 2015 году.

Андре перешел в «Спартак» в годичную аренду с правом выкупа.

Ближайшее дерби – 19 августа.

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