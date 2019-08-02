Плед с рукавами и биокамин. Выбери самый упоротый товар из магазинов клубов РПЛ

Новый сезон чемпионата России набирает обороты, а с ним набирает обороты и фантазия клубных магазинов.

Помимо стандартных форм, мячей и т.д. каждый клуб хочет сделать что-то необычное. Но иногда что-то идет не так и вместо эксклюзивных товаров получаются упоротые. Мы прошерстили все официальные фан-шопы и выносим на ваш суд самые яркие экземпляры.

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