From Official Website
Плед с рукавами и биокамин. Выбери самый упоротый товар из магазинов клубов РПЛ
Собрали весь цвет футбольной маркетологической мысли.
Новый сезон чемпионата России набирает обороты, а с ним набирает обороты и фантазия клубных магазинов.
Помимо стандартных форм, мячей и т.д. каждый клуб хочет сделать что-то необычное. Но иногда что-то идет не так и вместо эксклюзивных товаров получаются упоротые. Мы прошерстили все официальные фан-шопы и выносим на ваш суд самые яркие экземпляры.
Еще тексты по российскому чемпионату:
Дриусси – новый Данни. И следующий, кого «Зенит» продаст за 40 миллионов евро
«Спартак» не умеет продавать игроков. Отпустить Промеса, Зе Луиша и Фернандо за год – бред
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте