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Sky Sports: ЦСКА отказался продавать Чалова «Кристал Пэлас» за 15,4 млн евро
Армейцы хотят получить совсем другие деньги за молодого топ-форварда.
ЦСКА не собирается просто так отпускать лучшего прошлого сезона, надежду сборной России Федора Чалова в чемпионат Англии.
Армейцы отклонили предложение «Кристал Пэлас» в размере 15,4 млн евро, сообщает Sky Sports. Продолжат ли команды переговоры – неизвестно.
- Чалов с 15 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2018/19.
- Ранее сообщалось, что Федором интересуются лондонский «Арсенал», «Монако», «Лацио», «Валенсия» и «Севилья».
Чалов – самый молодой топ-страйкер РПЛ за 15 лет. В 2004-м так забивали Кержаков и Сычев
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