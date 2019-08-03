Карпин – самый раскованный футбольный человек России. Все благодаря 11 сезонам в Испании

Проходя мимо спортзала на базе в Сан-Себастьяне, 13-летний Антуан залип на живописную картину: три здоровых дяди поочередно жонглировали мячом, не давая опуститься ему на землю. Мужчины пригласили мальчика в круг – для только что переехавшего из Франции тинейджера незначительный жест казался настоящим событием. «Я хочу стать такой же важной частью истории «Реала», как Ковачевич, Нихат и Карпин», – заявил Гризманн, когда спустя пять лет подписал первый профессиональный контракт с «Сосьедадом».

Мотивационная для француза встреча случилась в 2005 году. На тот момент троицу считали местными легендами – двумя годам ранее футболисты «Сосьедада» сотворили сенсацию и чуть не вырвали золото чемпионата Испании у мадридского «Реала». Но больше всего в Сан-Себастьяне любили Валерия, который впервые сыграл за клуб еще в середине 90-х.

Валерий Карпин, сборная РоссииImago

Испанцы вышли на «Спартак» после яркого выступления в Кубке обладателей кубков. На пути к полуфиналу Карпин отгрузил по дублю в ворота «Ливерпуля» и «Фейенорда» – этого хватило, чтобы впечатлить главного тренера «Сосьедада» Джона Тошака. «Когда я захотел приобрести Карпина, мне предложили целый ряд футболистов, многие из которых потом тоже перебрались в Испанию: Онопко, Радченко, Никифорова. Но я хотел Карпина. Ему тогда было 25 лет, он мне очень нравился: настоящий боец, хорошо двигался, просил мяч», – коуч запал на игрока сборной России и делал все возможное, чтобы подписать его до ЧМ-1994, где талант полузащитника могли разглядеть клубы покрупнее.

Первое предложение «Сосьедада» устроило «Спартак», но не понравилось футболисту. Испанцы улучшили условия, подготовили новое соглашение и приехали на сборы в Новогорск. Мини-переговоры состоялись на автопарковке, а переводчиком с испанского выступил Игорь Корнеев, игравший за «Эспаньол». Контракт подписали прямо на капоте машины.

Старт новой жизни не задался: в первый же день семью Валерия обокрали. Пока футболист оставлял автографы собравшимся болельщикам в аэропорту Мадрида, исчезла тележка с чемоданами и сумками. Клуб помог восстановить документы, а игрок взялся за усиленное изучение языка – адаптация прошла быстро и безболезненно. В футбольном плане тоже все получалось: Карпин стабильно выходил на правом фланге или в центре полузащиты. Фанатам нравился взрывной и техничный симпотяга, но настоящую любовь Сан-Себастьяна Карпин познал после выступления на телевидении: «Всем было прикольно, что русский поет на баскском языке. С моим-то слухом и голосом».

После двух сезонов в «Сосьедаде» напрашивался шаг вперед, и в 1996-м Карпина позвала «Валенсия». Серебряный призер последнего чемпионата, один из самых популярных клубов Испании, топовые партнеры (Ромарио, Мендьета) – то, что надо. Перспективы казались мощнейшими, и Валерий согласился. Георгиевич отбегал в Ла Лиге 36 матчей, забивал «Реалу» и «Барсе», даже участвовал в боях быков, но не задержался в новом клубе больше чем на сезон.

За это время команду потренировали две выдающиеся персоны: Луис Арагонес, который даст старт гегемонии испанцев победой на Евро-2008, и Хорхе Вальдано, долгие годы руководивший мадридским «Реалом». Спецы не подняли «летучих мышей» выше 10 места, но мастерство Карпина оценили. «За долгую тренерскую карьеру приходилось работать с сотнями игроков, но Карпина я забыть не могу. Едва ли период выступления Валерия за «Валенсию» можно назвать лучшим в его карьере. Но даже тогда, в условиях жесткой конкуренции, он демонстрировал высокий класс», – вспоминал Арагонес.

Когда возник вариант с «Сельтой», Карпин отзвонил партнеру по сборной – Александр Мостовой переехал в Виго годом ранее. Соотечественник рассказал все как есть: куча проблем, неразвитая инфраструктура, скользкое руководство. Плюс команда закончила сезон-1996/97 в четырех очках от зоны вылета в Сегунду. Но трудности не пугали Валерия. Футболиста заманивал в «Сельту» тренер Хавьер Ирурета, с которым полузащитник продуктивно работал в «Сосьедаде» – присутствие знакомого коуча и старого приятеля давали надежду на то, что все получится.

Болельщики приняли новичка прохладно, потому что в 90-м Карпин устроил на их стадионе серьезный замес. Тогда «Спартак» приехал в Виго на мелкий предсезонный турнир. В последнем матче против «Сельты» Карпин не сумел отобрать мяч у оппонента и со всей дури жахнул ему сзади по ноге – прямо как старшак во дворе. На Валеру мигом налетели три парня в голубых футболках и с кулаками объяснили спартаковцу, что он не прав. Но брать Карпина количеством бесполезно – в 2002-м он подтвердил это еще раз, когда в матче за сборную чуть не навалял Зидану, Анри, Виейра, Лизаразю и другим французам, стоявшим у него на пути.

Причин для ненависти у фанатов «Сельты» не осталось уже после первых матчей. Взаимодействие Карпина и Мостового поражало: за несколько удачных стеночек они вскрывали любую оборону. На вопрос, как им это удается, игроки отвечали: «Все просто: мы играем в один футбол. Вы этого не понимаете, потому что вас ему не учили». Но тащила «Сельту» не только спартаковская школа. Рядом с русскими бились еще и такие профи, как Мичел Сальгадо и Клод Макелеле.

Виго был домом Карпина с 1997 года по 2002-й – этот период считается самым успешным в истории клуба и носит название «Евро-Сельта». При Карпине команда не опускалась ниже седьмого места в чемпионате и громила в Кубке УЕФА таких грандов, как «Ливерпуль» и «Юве». Пик пришелся на сезон-2000/01, когда «Сельта» дошла до финала Кубка Испании и завоевала Кубок Интертото – мелочь, но приятно. В финальных матчах уже несуществующего турнира Карпин положил два мяча в ворота «Зенита».

Валерий Карпин, «Сельта»Imago

Красивая история не закончилась хэппи-эндом. Под конец контракта руководство заявило, что не будет продлевать соглашение на прежних условиях. Такой подход обижал опытного футболиста, боссы не учитывали его заслуги. «В этой эмоции Валерка был полностью прав, он до последнего хотел остаться в «Сельте». Но в тот момент он наговорил в адрес руководства много таких слов, которых я, например, никогда бы не сказал. Назвать президента, условно говоря, козлом может далеко не каждый», – объяснял причины расставания Мостовой. Вспыльчивость всегда шла рядом с Карпиным – испанские арбитры не раз доставали из-за этого желтые карточки.

Несмотря на то, что игроку было уже 33, претендентов на опытного свободного агента хватало. Контракт предлагали «Рейнджерс» и «Блэкберн», но самого футболиста пленила «Барселона» – приглашал Луи ван Гал. Карпин даже купил билет в Каталонию, но мечты разбились на стыковке в Мадриде, где Валерию сообщили, что «Барса» передумала.

Круг замкнулся, и Карпин вернулся туда, где начал испанскую карьеру – в Сан-Себастьян. Там его поджидали знакомый по сборной Дмитрий Хохлов, суперперспективный Хаби Алонсо, атакующие монстры Ковачевич и Нихат, а также тренер-новатор Рейнальд Денуэкс. Французский коуч скрупулезно подходил к работе: устраивал теоретические разборы, установил камеры на базе, чтобы производить съемку с разных точек и демонстрировать видеонарезки игрокам. Но Карпину прощал все – даже курение. «Я в шутку называл Валерия Мистер Шум, он почти беспрерывно говорил. По-моему, он говорил даже тогда, когда двигался с мячом по полю во время матчей. Если серьезно, Карпин – многогранный футболист высшей квалификации, очень разумно действовавший на поле в любых обстоятельствах», – вспоминал Денуэкс, который после «Сосьедада» оставил тренерскую деятельность.

Предсезонку-2002/03 команда Карпина начала в стиле товарищеских матчей сборной России перед домашним ЧМ: минимум голов и очень тусклая игра. Зато как только началась официальная часть сезона, «бело-голубых» было не остановить. До самого конца сохранялись шансы на чемпионство, но в предпоследнем туре все подпортила бывшая Валерия – «Сельта» победила 3:2, и «Сосьедад» пропустил на первое место мадридский «Реал» Зидана и Фигу. В последнем туре оба «Реала» одержали победы, и чемпионство осталось за Мадридом.

Луиш Фигу («Реал» Мадрид), Валерий Карпин («Реал Сосьедад»)Imago

«Барселона» в том сезоне финишировала лишь на шестой строчке. Хорошо, что Карпин не долетел до Каталонии, а отправился в Сан-Себастьян. Иначе у Гризманна не было бы такого крутого кумира.

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