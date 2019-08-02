Fc-Rostov.ru
«Ростов» наказали двумя матчами на нейтральном поле условно за беспорядки на игре со «Спартаком»
РФС разбушевался.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал «Ростов» за беспорядки в матче второго тура чемпионата России против «Спартака».
«За необеспечение принимающей стороной безопасности и иные пункты регламента «Ростов» оштрафован на 650 тыс. рублей, также клуб обязан провести два домашних матча на нейтральном поле в другом городе условно, – сказал глава Артур Григорьянц. – Испытательный срок – до конца текущего чемпионата России. В случае подобного нарушения к клубу будут применены более серьезные санкции. «Спартак» за неправомерные действия болельщиков оштрафован на 150 тыс. рублей».
После матча болельщиков «Спартака» долго не выпускали из фанатского сектора, что привело к столкновению между ними и сотрудниками ОМОНа.
- В результате стычки органы задержали восемь человек, а еще одному зрителю оказали медицинскую помощь.
- «Спартак» осудил действия ОМОНа и потребовал проверки ситуации от Генпрокуратуры.
- Встреча «Спартака» и «Ростова» завершилась со счетом 2:2.