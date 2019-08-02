Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал «Ростов» за беспорядки в матче второго тура чемпионата России против «Спартака».

«За необеспечение принимающей стороной безопасности и иные пункты регламента «Ростов» оштрафован на 650 тыс. рублей, также клуб обязан провести два домашних матча на нейтральном поле в другом городе условно, – сказал глава Артур Григорьянц. – Испытательный срок – до конца текущего чемпионата России. В случае подобного нарушения к клубу будут применены более серьезные санкции. «Спартак» за неправомерные действия болельщиков оштрафован на 150 тыс. рублей».

После матча болельщиков «Спартака» долго не выпускали из фанатского сектора, что привело к столкновению между ними и сотрудниками ОМОНа.

В результате стычки органы задержали восемь человек, а еще одному зрителю оказали медицинскую помощь.

«Спартак» осудил действия ОМОНа и потребовал проверки ситуации от Генпрокуратуры.

Встреча «Спартака» и «Ростова» завершилась со счетом 2:2.

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