Fc-Rostov.ru

«Ростов» наказали двумя матчами на нейтральном поле условно за беспорядки на игре со «Спартаком»

«Ростов» наказали двумя матчами на нейтральном поле условно за беспорядки на игре со «Спартаком»
Eurosport

24 мин. назад

РФС разбушевался.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал «Ростов» за беспорядки в матче второго тура чемпионата России против «Спартака».

«За необеспечение принимающей стороной безопасности и иные пункты регламента «Ростов» оштрафован на 650 тыс. рублей, также клуб обязан провести два домашних матча на нейтральном поле в другом городе условно, – сказал глава Артур Григорьянц. – Испытательный срок – до конца текущего чемпионата России. В случае подобного нарушения к клубу будут применены более серьезные санкции. «Спартак» за неправомерные действия болельщиков оштрафован на 150 тыс. рублей».

После матча болельщиков «Спартака» долго не выпускали из фанатского сектора, что привело к столкновению между ними и сотрудниками ОМОНа.

  • В результате стычки органы задержали восемь человек, а еще одному зрителю оказали медицинскую помощь.
  • «Спартак» осудил действия ОМОНа и потребовал проверки ситуации от Генпрокуратуры.
  • Встреча «Спартака» и «Ростова» завершилась со счетом 2:2.
Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте