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Мамаев и Кокорины подали заявления об УДО

Мамаев и Кокорины подали заявления об УДО
Eurosport

7 мин. назад

Футболисты стремятся на свободу.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл подали заявления об условно-досрочном освобождении.

Как сообщает телеграм-канал K/On/Off, заявления Мамаева и Кокориных были зарегистрированы в Алексеевском районном суде Белгородской области.

  • Пресненский суд приговорил Мамаева к заключению на 1 год и 5 месяцев, а Кокориных – к полутора годам за две драки в центре Москвы.
  • Футболистов этапировали в колонию 4 июня. С учетом проведенного в СИЗО времени Мамаев выйдет на свободу в ноябре, а Кокорин – в декабре.

Мамаев выйдет из колонии в конце года. Его должен приютить «Зенит»

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