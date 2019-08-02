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Мамаев и Кокорины подали заявления об УДО
Футболисты стремятся на свободу.
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл подали заявления об условно-досрочном освобождении.
Как сообщает телеграм-канал K/On/Off, заявления Мамаева и Кокориных были зарегистрированы в Алексеевском районном суде Белгородской области.
- Пресненский суд приговорил Мамаева к заключению на 1 год и 5 месяцев, а Кокориных – к полутора годам за две драки в центре Москвы.
- Футболистов этапировали в колонию 4 июня. С учетом проведенного в СИЗО времени Мамаев выйдет на свободу в ноябре, а Кокорин – в декабре.
Мамаев выйдет из колонии в конце года. Его должен приютить «Зенит»
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