«Зенит» высмеял «Рому» в видеопредставлении новичка Малкома.

В ролике перечисляются бывшие клубы бразильца и упоминается «Рома», игроком которой Малком считался с 22 по 23 июля.

В прошлом году итальянский клуб договорился о трансфере Малкома из «Бордо» и даже представил новичка, но в последний момент «Барселона» перехватила трансфер.

«Барселона» официально сообщила, что Малком обошелся «Зениту» в 40+5 млн евро.

Бразилец подписал контракт с сине-бело-голубыми на пять лет.

В сезоне-2018/19 Малком провел 24 матча, забил четыре мяча и отдал два ассиста.

3 года назад Малкома не взяли бы в «Зенит» из-за цвета кожи. Почему все изменилось

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