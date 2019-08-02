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«Зенит» хитро представил Малкома в твиттере еще до официального объявления
Крайне изобретательно.
«Зенит» еще до представления Малкома составил из твитов фразу «Малком наш».
Это стало понятно после опубликованного в твиттере «Зенита» сообщения: «Молчать больше нет причин. 9 твитов вниз – и вы все узнаете».
Если просмотреть на заглавные буквы указанных твитов, получится послание с именем новичка.
- Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40+5 млн евро.
- Ранее 22-летний бразилец также выступал за «Коринтианс» и «Бордо».
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