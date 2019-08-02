Getty Images

«Зенит» хитро представил Малкома в твиттере еще до официального объявления

«Зенит» хитро представил Малкома в твиттере еще до официального объявления
Eurosport

51 мин. назад

Крайне изобретательно.

«Зенит» еще до представления Малкома составил из твитов фразу «Малком наш».

Это стало понятно после опубликованного в твиттере «Зенита» сообщения: «Молчать больше нет причин. 9 твитов вниз – и вы все узнаете».

Если просмотреть на заглавные буквы указанных твитов, получится послание с именем новичка.

  • Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40+5 млн евро.
  • Ранее 22-летний бразилец также выступал за «Коринтианс» и «Бордо».

3 года назад Малкома не взяли бы в «Зенит» из-за цвета кожи. Почему все изменилось

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте