«Зенит» еще до представления Малкома составил из твитов фразу «Малком наш».

Это стало понятно после опубликованного в твиттере «Зенита» сообщения: «Молчать больше нет причин. 9 твитов вниз – и вы все узнаете».

Если просмотреть на заглавные буквы указанных твитов, получится послание с именем новичка.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40+5 млн евро.

Ранее 22-летний бразилец также выступал за «Коринтианс» и «Бордо».

3 года назад Малкома не взяли бы в «Зенит» из-за цвета кожи. Почему все изменилось

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