Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о планах на оставшуюся часть трансферного окна.

«Это не конец трансферной кампании, еще будут новички. Ожидаем опорника и атакующего полузащитника, – цитирует Цорна «Р-Спорт». – Трансферное окно закрывается 2 сентября. Основная работа на европейском рынке разворачивается в августе. Мы же начинаем чемпионат в июле. В середине мая заканчиваются почти все чемпионаты Европы. Очень тяжело договориться с игроками по адекватной цене так рано.

Мы должны были разгрузить зарплатную ведомость команды, в этом сезоне продали игроков на рекордную сумму, взяли молодых и перспективных игроков, сэкономили на трансферах. Нелегко играть, если команда не укомплектована на 100%, но к середине августа будет укомплектована. Это не конец трансферной кампании, еще будут новички».

За последнюю неделю «Спартак» договорился об аренде полузащитника «Боруссии Дортмунд» Андре Шюррле и покупке нападающего «Норчепинга» Йордана Ларссона.

В сезоне-2018/19 «Спартак» занял пятое место и гарантировал себе выступления в Лиге Европы.

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