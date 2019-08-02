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«Зенит» – «Эвертону»: «Малком у нас, теперь вы займетесь Зума?»
Питерский клуб продолжает феерию в твиттере.
Англоязычный твиттер «Зенита» подшутил над «Эвертоном», который пытался перехватить трансфер Малкома.
«Малком у нас, теперь вы займетесь Зума?» – обратился «Зенит» к «Эвертону» через соцсеть.
Защитник «Челси» Курт Зума провел прошлый сезон в «Эвертоне» на правах аренды.
По информации нескольких источников, «ириски» пытаются приобрести Зума на постоянной основе.
- Ранее «Зенит» официально объявил о переходе Малкома из «Барселоны» за 40+5 млн евро.
- В сезоне-2018/19 Зума провел в чемпионате Англии 32 матча и забил два мяча.
3 года назад Малкома не взяли бы в «Зенит» из-за цвета кожи. Почему все изменилось
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