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«Зенит» – «Эвертону»: «Малком у нас, теперь вы займетесь Зума?»

«Зенит» – «Эвертону»: «Малком у нас, теперь вы займетесь Зума?»
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Питерский клуб продолжает феерию в твиттере.

Англоязычный твиттер «Зенита» подшутил над «Эвертоном», который пытался перехватить трансфер Малкома.

«Малком у нас, теперь вы займетесь Зума?» – обратился «Зенит» к «Эвертону» через соцсеть.

Защитник «Челси» Курт Зума провел прошлый сезон в «Эвертоне» на правах аренды.

По информации нескольких источников, «ириски» пытаются приобрести Зума на постоянной основе.

  • Ранее «Зенит» официально объявил о переходе Малкома из «Барселоны» за 40+5 млн евро.
  • В сезоне-2018/19 Зума провел в чемпионате Англии 32 матча и забил два мяча.

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