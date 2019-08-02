Джордан Ларссон рассказал, что для него значит переход в «Спартак» из «Норчепинга».

«Я очень счастлив – сказал Ларссон. – Я рад быть частью такого большого клуба. «Спартак» – главный клуб России. Хочу побеждать, завоевывать титулы, я очень взволнован и горд быть мясом».

По информации медиа, сумма трансфера Ларссона в «Спартак» составила 4 млн евро, а зарплата игрока – 1,1 млн евро за сезон.

Джордан – сын знаменитого шведского форварда Хенрика Ларссона, который выступал за «Селтик», «Барселону» и «Манчестер Юнайтед».

«Спартак» подписал сына Хенрика Ларссона

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