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«Велкам, епта». Игроки «Зенита» поприветствовали Малкома

«Велкам, епта». Игроки «Зенита» поприветствовали Малкома
Eurosport

1 час назад

В Питере весело.

Игроки «Зенита» устроили церемонию приветствия для новичка Малкома.

«Велкам, епта», – поприветствовал Малкома один из новых одноклубников.

Бразилец пробежал по живому коридору из футболистов, которые подбадривали его криками и отвесили несколько пинков.

  • «Зенит» заключил с 22-летним футболистом пятилетний контракт.
  • Ранее Малком выступал за «Коринтианс», «Бордо» и «Барселону»

«Зенит» хитро представил Малкома в твиттере еще до официального объявления

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