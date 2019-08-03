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«Велкам, епта». Игроки «Зенита» поприветствовали Малкома
В Питере весело.
Игроки «Зенита» устроили церемонию приветствия для новичка Малкома.
«Велкам, епта», – поприветствовал Малкома один из новых одноклубников.
Бразилец пробежал по живому коридору из футболистов, которые подбадривали его криками и отвесили несколько пинков.
- «Зенит» заключил с 22-летним футболистом пятилетний контракт.
- Ранее Малком выступал за «Коринтианс», «Бордо» и «Барселону»
«Зенит» хитро представил Малкома в твиттере еще до официального объявления
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