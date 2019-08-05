Полузащитник АЗ Гус Тил стал игроком московского «Спартака».

21-летний футболист успешно прошел медосмотр и подписал с красно-белыми контракт на четыре года. Как сообщал De Telegraaf, красно-белые в несколько раз увеличат зарплату Тила, а АЗ с учетом бонусов получит от москвичей 18 млн евро.

Тил забил 12 мячей и сделал пять ассистов в 33 матчах чемпионата Голландии-2018/19.

Летом «Спартак» уже купил шестерых игроков: Эсекиеля Понсе, Андреа Романьоли, Малколма Баду, Резиуана Мирзова, Андре Шюррле и Джордана Ларссона.

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