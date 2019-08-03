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Понсе вынес Шунина прямой ногой, как Де Йонг – Алонсо, но не избежал красной
Новичок «Спартака» подвел команду в важной игре.
Аргентинский форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе стал главным антигероем первого тайма московского дерби против «Динамо».
На 37-й минуте игры 4-го тура РПЛ нападающий в борьбе за верхний мяч пошел прямой ногой против вратаря Антона Шунина.
Инцидент напоминает легендарный фол Найджела де Йонга против Хаби Алонсо в финале ЧМ-2010. Голландец тогда избежал красной, но Понсе спустя девять лет не пожалели.
- Первый тайм завершился нулевой ничьей.
- Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» летом за 9 млн евро. В трех стартовых турах он результативными действиями не отметился.
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