«Динамо» лучше «Спартака» на трансферном рынке. Шюррле не панацея, по крайней мере, пока

Перед дерби с «Динамо» «Спартак» презентовал Ларссона, Шюррле, а еще привез на «Открытие» Гуса Тила, которого представят в понедельник. Для РПЛ события очень громкие. Возможно, даже были бы самые громкие, но в Санкт-Петербург завезли Малкома.

«Спартак» громыхнул, «Спартак» тревожил сознание всю неделю, а потом все равно сыграл вничью с «Динамо». Проблема в том, что интегрировать новичков в Москве пока что, логично, не успели. И в этом едва ли не главная проблема политики красно-белых на трансферном рынке. Шюррле представили за два дня до матча с бело-голубыми, Ларссона – вообще за день. Матч с «Туном», кстати, через пять дней.

Если посмотреть на «Динамо», то ситуация совершенно иная. Да, Нджийе тренировался с командой всего два раза, но это самое последнее приобретение динамовцев летом. Всех остальных новичков привезли раньше, чтобы тренер успел интегрировать их в состав перед началом сезона или на самом его старте.

Каборе уже стал системообразующим опорником (в матче со «Спартаком», например, у опорника 10,6% от общего владения «Динамо»), Паршивлюк уверенно отбегал на фланге защиты, а Шиманьский до замены и вовсе выглядел лучшим игроком матча (3 ключевых паса, 3 удачных попытки дриблинга и 2 удачных отбора из трех попыток).

Покупка поляка – идеальный кейс правильного подхода к трансферам. Себастьяна в разное время вели ЦСКА и «Локомотив», а захватило «Динамо», причем за разумные 5,5 млн евро. Типаж поляка чем-то напоминает Николу Влашича, поэтому, при хорошем для него стечении обстоятельств, «Динамо» станет трамплином в по-настоящему большой клуб. Ну, или раскошелится «Зенит».

А что по трансферам «Спартака»? Они бессистемны (у «Динамо» плюс-минус плотно закрыты все позиции), а еще пугают своими оттоками. Красно-белые за неделю избавились от Фернандо, Луиса Адриано, а до этого еще и от Ханни, Зе Луиша и Глушакова. От 9 из 11 игроков чемпионского состава. «Динамо» важных для себя игроков давно не теряет. Понятно, что уровень и система, из которой бегут кадры, совсем иная, но ситуация показательная.

Фанатам «Спартака» хочется верить, что новые трансферы и спасут команду в квалификации ЛЕ, и откачают ситуацию в чемпионате. Шюррле вообще рассматривают как панацею, но верить в немца настолько безотказно вряд ли стоит. Да, он быстрее и резче абсолютного большинства игроков РПЛ, но в матче с «Динамо» напоминал скорее Кирилла Панченко – тоже много (4 попытки у Андре, 12 – у Кирилла) и бесполезно бил, чрезмерно фокусировал атаки на себе и ничего не забил.

А еще, помните, «Спартак» этим летом купил Понсе. Форвард. Из «Ромы». С нулем голов в 4 турах. Зато у него есть две желтых и красная. Стоил такой чудесный форвард 3 млн евро. А его, наверное, вели. И трансфер готовили. Только вот у того же «Динамо» бесплатный Шейдаев сыграл в разы интереснее (и дольше тоже).

«Спартак» проиграл бы второй матч подряд, но в этот раз судейство Владислава Безбородова прошло без использования VAR. Была бы помощь от видеоассистента, Самуэль Жиго привез бы пенальти за пять минут до конца. Напомнить о несправедливости системы применения VAR лучше было нельзя.

«Спартак» как всегда все делает эндемично, но в случае переходов это скорее во вред. Даже «Динамо», которое со времен закупок португальцев на рынке ничем не запоминалось, уже научилось вести себя на трансферном рынке. Новички красно-белых еще обязательно интегрируются, но пока вывод один: «Динамо» захватило ничью из-за грамотной трансферной политики, а могло и вовсе победить.

«Спартак» – «Динамо» – 0:0

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