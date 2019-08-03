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«Динамо» лучше «Спартака» на трансферном рынке. Шюррле не панацея, по крайней мере, пока

«Динамо» лучше «Спартака» на трансферном рынке. Шюррле не панацея, по крайней мере, пока
Дмитрий Панферов

50 мин. назадОбновлено 49 мин. назад

У бело-голубых меньше громкости, но больше ясности.

Перед дерби с «Динамо» «Спартак» презентовал Ларссона, Шюррле, а еще привез на «Открытие» Гуса Тила, которого представят в понедельник. Для РПЛ события очень громкие. Возможно, даже были бы самые громкие, но в Санкт-Петербург завезли Малкома.

«Спартак» громыхнул, «Спартак» тревожил сознание всю неделю, а потом все равно сыграл вничью с «Динамо». Проблема в том, что интегрировать новичков в Москве пока что, логично, не успели. И в этом едва ли не главная проблема политики красно-белых на трансферном рынке. Шюррле представили за два дня до матча с бело-голубыми, Ларссона – вообще за день. Матч с «Туном», кстати, через пять дней.

Если посмотреть на «Динамо», то ситуация совершенно иная. Да, Нджийе тренировался с командой всего два раза, но это самое последнее приобретение динамовцев летом. Всех остальных новичков привезли раньше, чтобы тренер успел интегрировать их в состав перед началом сезона или на самом его старте.

Каборе уже стал системообразующим опорником (в матче со «Спартаком», например, у опорника 10,6% от общего владения «Динамо»), Паршивлюк уверенно отбегал на фланге защиты, а Шиманьский до замены и вовсе выглядел лучшим игроком матча (3 ключевых паса, 3 удачных попытки дриблинга и 2 удачных отбора из трех попыток).

Покупка поляка – идеальный кейс правильного подхода к трансферам. Себастьяна в разное время вели ЦСКА и «Локомотив», а захватило «Динамо», причем за разумные 5,5 млн евро. Типаж поляка чем-то напоминает Николу Влашича, поэтому, при хорошем для него стечении обстоятельств, «Динамо» станет трамплином в по-настоящему большой клуб. Ну, или раскошелится «Зенит».

А что по трансферам «Спартака»? Они бессистемны (у «Динамо» плюс-минус плотно закрыты все позиции), а еще пугают своими оттоками. Красно-белые за неделю избавились от Фернандо, Луиса Адриано, а до этого еще и от Ханни, Зе Луиша и Глушакова. От 9 из 11 игроков чемпионского состава. «Динамо» важных для себя игроков давно не теряет. Понятно, что уровень и система, из которой бегут кадры, совсем иная, но ситуация показательная.

Фанатам «Спартака» хочется верить, что новые трансферы и спасут команду в квалификации ЛЕ, и откачают ситуацию в чемпионате. Шюррле вообще рассматривают как панацею, но верить в немца настолько безотказно вряд ли стоит. Да, он быстрее и резче абсолютного большинства игроков РПЛ, но в матче с «Динамо» напоминал скорее Кирилла Панченко – тоже много (4 попытки у Андре, 12 – у Кирилла) и бесполезно бил, чрезмерно фокусировал атаки на себе и ничего не забил.

А еще, помните, «Спартак» этим летом купил Понсе. Форвард. Из «Ромы». С нулем голов в 4 турах. Зато у него есть две желтых и красная. Стоил такой чудесный форвард 3 млн евро. А его, наверное, вели. И трансфер готовили. Только вот у того же «Динамо» бесплатный Шейдаев сыграл в разы интереснее (и дольше тоже).

«Спартак» проиграл бы второй матч подряд, но в этот раз судейство Владислава Безбородова прошло без использования VAR. Была бы помощь от видеоассистента, Самуэль Жиго привез бы пенальти за пять минут до конца. Напомнить о несправедливости системы применения VAR лучше было нельзя.

«Спартак» как всегда все делает эндемично, но в случае переходов это скорее во вред. Даже «Динамо», которое со времен закупок португальцев на рынке ничем не запоминалось, уже научилось вести себя на трансферном рынке. Новички красно-белых еще обязательно интегрируются, но пока вывод один: «Динамо» захватило ничью из-за грамотной трансферной политики, а могло и вовсе победить.

«Спартак» – «Динамо» – 0:0

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