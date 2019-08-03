Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал свой нереализованный момент в конце встречи против «Динамо» (0:0) в рамках четвертого тура чемпионата России.

«Не забил в конце матча, потому что у меня ноги кривые. Надо тренировать такие моменты. Это несвойственная для меня позиция. Я силен немного в других качествах. Возможно, нужно было покатить мяч Мирзову. Решил взять ответственность на себя, и, к сожалению, не попал в ворота. Извиняюсь перед ребятами», – цитирует Романа «Спорт-Экспресс».

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.

До перехода в «Спартак» Роман три года выступал за «Динамо».

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