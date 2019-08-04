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«Спасибо руководству за верность традициям». Баннер фанов «Зенита», вероятно, против Малкома
Все дело в цвете кожи.
Во время матча четвертого тура чемпионата России «Зенит» – «Краснодар» (1:1) фанаты питерской команды вывесили баннер «Спасибо руководству за верность традициям».
Предположительно, подобным жестом поклонники «Зенита» выразили протест против приобретения темнокожего полузащитника «Барселоны» Малкома.
Малком дебютировал на 72-й минуте, заменив другого новичка «Зенита» Алексея Сутормина.
- Ранее фанатское объединение «Ландскрона» выступало с манифестом «Селекция 12», в котором призывало руководство не приобретать темнокожих игроков.
- Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40+5 млн евро.
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