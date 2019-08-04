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«Спасибо руководству за верность традициям». Баннер фанов «Зенита», вероятно, против Малкома

«Спасибо руководству за верность традициям». Баннер фанов «Зенита», вероятно, против Малкома
Eurosport

17 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Все дело в цвете кожи.

Во время матча четвертого тура чемпионата России «Зенит» – «Краснодар» (1:1) фанаты питерской команды вывесили баннер «Спасибо руководству за верность традициям».

Предположительно, подобным жестом поклонники «Зенита» выразили протест против приобретения темнокожего полузащитника «Барселоны» Малкома.

Малком дебютировал на 72-й минуте, заменив другого новичка «Зенита» Алексея Сутормина.

  • Ранее фанатское объединение «Ландскрона» выступало с манифестом «Селекция 12», в котором призывало руководство не приобретать темнокожих игроков.
  • Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40+5 млн евро.
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