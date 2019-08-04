ОМОН применил силу к фанатам во время матча «Зенит» – «Краснодар»

Матч четвертого тура чемпионата России «Зенит» – «Краснодар» (1:1) получился богатым на события. Сначала поклонники питерцев вывесили провокационный баннер «Спасибо руководству за верность традициям», выразив протест против приобретения бразильца Малкома.

По ходу встречи произошло столкновение ОМОНа и болельщиков. Конфликт случился у «Газпром Арены», его причина неизвестна.

«Зенит» избежал поражения в компенсированное время благодаря голу Дзюбы.

Питерцы впервые в сезоне потеряли очки.

Во втором туре нападением ОМОНа на болельщиков завершился матч «Ростов» – «Спартак».

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