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ОМОН применил силу к фанатам во время матча «Зенит» – «Краснодар»

ОМОН применил силу к фанатам во время матча «Зенит» – «Краснодар»
Eurosport

1 час назад

Горячо бывает не только в Ростове.

Матч четвертого тура чемпионата России «Зенит» – «Краснодар» (1:1) получился богатым на события. Сначала поклонники питерцев вывесили провокационный баннер «Спасибо руководству за верность традициям», выразив протест против приобретения бразильца Малкома.

По ходу встречи произошло столкновение ОМОНа и болельщиков. Конфликт случился у «Газпром Арены», его причина неизвестна.

  • «Зенит» избежал поражения в компенсированное время благодаря голу Дзюбы.
  • Питерцы впервые в сезоне потеряли очки.
  • Во втором туре нападением ОМОНа на болельщиков завершился матч «Ростов» – «Спартак».
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