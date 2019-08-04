Невыразительный перфоманс в матче против «Краснодара» не лишил «Зенит» единоличного лидерства в таблице РПЛ. Но заставил серьезно задуматься: так ли хорошо обстоят дела у действующих чемпионов России. Ведь разматывать дебютантов лиги – одно, и совсем другое – битва с равными или почти равными по классу и составу соперниками. Ниже – три главных тезиса по главной (сорри, «Спартак» – «Динамо») игре четвертого тура Премьер-лиги.

Жирков – все еще топ

Уничтожавший левую бровку Жирков – возможно, самое яркое светлое пятно «Зенита» в атаке. Юрий схватил желтую карточку уже на второй минуте матча, но это событие не заставило латераля «Зенита» действовать осторожнее. Напротив, именно от Жиркова исходила главная опасность питерцев на протяжении большей части матча. Он кошмарил Вилену и Петрова, сделав левый фланг источником основной опасности вплоть до выхода Малкома. Стал лучшим игроком встречи по обводкам. И раз за разом снабжал крутыми пасами Азмуна и Дзюбу, которые не уставали пороть все старания ветерана неточными ударами. Матч с «Краснодаром» переубедил всех, кто начал было сомневаться: Жирков – по-прежнему крутой тащер, без которого атака «Зенита» становится сильно скучнее.

Юрий ЖирковGetty Images

Малком еще переубедит «Вираж» в своей крутости

За последние сутки Малком стал самым обсуждаемым игроком питерцев. Краткая хронология: накануне игры о переходе экс-игрока «Барсы» объявили официально, но уже через несколько часов лидеры фан-движения «Зенита» выразили свой протест этому трансферу, заявив, что бразилец «сам прилип» и его в Санкт-Петербурге «никто не ждал». Узнав о попадании Малкома в заявку на игру с «Краснодаром», все замерли в ожидании: как «Газпром Арена» встретит не самого желанного новичка. Обошлось почти без свиста – дебютанта даже одарили сдержанной овацией. Малком в свою очередь отплатил фанатам старанием, выдал несколько симпатичных рывков и оживил потерянную на последних минутах атаку «Зенита». В действиях Малкома не обошлось без сумбура, но это связано с огромным желанием убедить зрителей «Газпром Арены» в своей необходимости. Можно не сомневаться: реактивному бразильцу такая заряженность пойдет только на пользу и скорее растопит сердца фанатов, чем приведет к еще более усиленной конфронтации.

Малком в матче «Зенит» – «Краснодар»Getty Images

С набором атакующих действий пока не полный порядок

Главная проблемка действующих чемпионов в атаке – избыточное количество кроссов, забросов и навесов. Такое ощущение, что для Семака и его команды эта опция вскрытия обороны соперника – план А, план B и план С. И когда это не работает, начинается паника. С «Краснодаром» питерцы тоже играли в основном через навесы: подавали как подключавшиеся латерали Жирков и Дуглас, так и фланговый форвард Дриусси. Но защитники «быков» оказались полностью готовы к такому положению вещей в зенитовском нападении и без особенных проблем снимали навес за навесом. С выходом Малкома «Зенит» стал лучше и чаще держать мяч внизу, что дает надежду на уменьшение бесчисленного количества ненужных кроссов и поиск куда более изысканных вариантов для вскрытия чужой обороны. Это важно не столько для дальнейшей борьбы за защиту чемпионского титула – ведь уже осенью команде Семака стартовать в ЛЧ. Где с одними только навесами далеко не уехать.

«Зенит» – «Краснодар» – 1:1

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