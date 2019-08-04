Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин показал следы, оставленные на теле нападающим «Спартака» Эсекиэлем Понсе во время дерби.

По ходу матча аргентинец влетел в голкипера прямой ногой, за что получил прямую красную карточку. А на груди Шунина остались четыре царапины, на одной из которых видны следы крови.

Дерби завершилось без забитых мячей.

У «Динамо» и «Спартака» по 5 набранных очков после четырех туров. Команды занимают восьмое и девятое места соответственно.

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