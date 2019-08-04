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Кровавые полосы на груди Шунина, оставленные шипами Понсе

Кровавые полосы на груди Шунина, оставленные шипами Понсе
Eurosport

37 мин. назад

Легко отделался.

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин показал следы, оставленные на теле нападающим «Спартака» Эсекиэлем Понсе во время дерби.

По ходу матча аргентинец влетел в голкипера прямой ногой, за что получил прямую красную карточку. А на груди Шунина остались четыре царапины, на одной из которых видны следы крови.

  • Дерби завершилось без забитых мячей.
  • У «Динамо» и «Спартака» по 5 набранных очков после четырех туров. Команды занимают восьмое и девятое места соответственно.

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