Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча четвертого тура РПЛ против «Краснодара» и поделился мнением о вызвавшем споры моменте перед голом Дзюбы, когда Иванович, возможно, с нарушением правил отобрал мяч у Вильены.

«Во втором тайме команда полностью контролировала игру. Благодаря нашему высокому прессингу «Краснодар» до гола, если я не ошибаюсь, два раза перешел центральную линию. Были моменты, но не забили.

А гол [в наши ворота] – недоразумение. Так бывает в футболе. Но самое главное – команда не опустила руки и целенаправленно добивалась успеха. Есть над чем работать, но важно, что команда не проиграла и показала, что даже в таких ситуациях нас не обыграть

По щучьему велению VAR не смотрят – смотрят тогда, когда есть повод. Когда «Зенит» забивал, вообще ничего не было. Что там было, нужно спрашивать у тех, кто просил использовать видеоповтор. Думаю, они просили VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить еще», – цитирует Медведева ТАСС.

«Зенит» спас матч с «Краснодаром» на 90-й минуте благодаря голу Дзюбы (1:1).

VAR впервые был использован в РПЛ в этом сезоне по ходу матча ЦСКА – «Локомотив».

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