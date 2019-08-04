Eurosport
Более полное видео ожесточенной драки фанатов «Зенита» с ОМОНом
Пример того, как люди превращаются в зверей.
В интернете появилось видео драки сотрудников ОМОНа с фанатами «Зенита» во время матча четвертого тура РПЛ против «Краснодара».
На кадрах видно, как сотрудники правопорядка и фанаты стоят друг напротив друга, после чего один из людей с шарфом делает движение вперед – и вспыхивает драка, которая продолжается около трех минут.
Видео можно посмотреть тут
- Матч завершился ничьей, которую на 90-й минуте для «Зенита» добыл Артем Дзюба (1:1).
- Сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу РПЛ.
Появилось видео с камер наблюдения «Ростов-Арены», на котором ОМОН избивает фанатов «Спартака»
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