2 августа «Зенит» подписал у «Барселоны» Малкома, а на следующий день бразилец дебютировал за петербургский клуб в матче с «Краснодаром». Некоторые болельщики «Зенита» были против сделки, а на самой игре был вывешен небольшой баннер «Спасибо руководству за верность традициям».

Прямых улик, что плакат был направлен против покупки темнокожего футболиста, не было, но крупнейшие зарубежные медиа (испанская AS, британская The Sun, французская L'Equipe, турецкая Hürriyet и другие) пришли к единодушному выводу. Вывод подхватили и простые болельщики.

«Первая игра в «Зените», и Малком столкнулся с расизмом»

«Россия никогда не поменяется».

«Россия – грязная страна», – уверен Гомер Абрахамович Симпсон.

«Вау. Малком столкнулся с расизмом в «Зените» после потраченного впустую года в «Барсе». Очень невезучий парень».

«Никогда еще новичок не становился сразу жертвой расизма. Вчера Малком дебютировал во втором тайме за «Зенит» против «Краснодара» и на трибунах подняли расистский баннер. Согласно правилам ФИФА, игру следовало остановить и убрать плакат.

Не нужно даже углубленного исследования, чтобы узнать: у «Зенита» одни из самых расистских болельщиков в мире. Малком сделал плохой выбор. Деньги – это не все. Конечно, с предрассудками нужно бороться, а не избегать их, но прецедент – это прецедент».

«Малком – самое, возможно, главное приобретение в истории «Зенита», а его болельщики считают необходимым указать, что это идет вразрез с их «традициями». Абсолютно немыслимо».

«Малком получил явно враждебную, более того, расистскую встречу со стороны ультрас «Зенита». Не могу до конца понять, зачем он выбрал Россию пусть даже и с лучшим финансовым предложением. В Италии и АПЛ к нему тоже имелся серьезный интерес».

Но некоторые медиа и иностранцы совершенно неверно перевели баннер или просто домыслили его содержание.

«Болельщики «Зенита» приветствовали дорого новичка Малкома баннером «Придерживайтесь традиций и не подписывайте контрактов с черными». Мерзость».

Такой перевод подхватило бразильское радио Jovem Pan:

«Во время дебюта Малкома за «Зенит» фанаты развернули баннер «Придерживайтесь традиций и не подписывайте черных». До каких пор? Должно быть наказание. Мы с тобой, Малком. #СкажиНетРасизму».

«Придерживайтесь традиций и не подписывайте контрактов с черными». Эта фраза была написана на баннере фанатов «Зенита» на первом матче Малкома. Конец, к сожалению».

«Ненависть – единственное чувство, которое можно испытать в инциденте с разимом в адрес Малкома.

«Барселона» сделала бы гигантский жест, если бы вернула деньги, полученные от продажи Малкома в «Зенит».

Есть и менее скорые на гнев болельщики:

«Я смотрел игру и слышал только аплодисменты всякий раз, когда Малком касался мяча. Просто у «Зенита» есть группа болельщиков, которые продолжают мешать и клубу, и городу».

«Зенит» и «Краснодар» победителя не выявили – 1:1.

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